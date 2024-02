Ausblick: Suzuki Motor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Suzuki Motor präsentiert in der am 07.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 148,65 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 140,61 JPY je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1.352,55 Milliarden JPY - das würde einem Zuwachs von 13,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.195,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 567,94 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 455,21 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5.298,81 Milliarden JPY, gegenüber 4.641,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at