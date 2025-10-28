Svenska Kullagerfabriken SKF AB b Aktie
WKN: 899347 / ISIN: US7843754042
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Svenska Kullagerfabriken SKF B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Svenska Kullagerfabriken SKF B lässt sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Svenska Kullagerfabriken SKF B die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,329 USD. Dies würde einer Verringerung von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Svenska Kullagerfabriken SKF B 0,330 USD je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,37 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Svenska Kullagerfabriken SKF B einen Umsatz von 2,27 Milliarden USD eingefahren.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,60 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,80 Milliarden USD, gegenüber 9,34 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
