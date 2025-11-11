SWCC SHOWA HOLDINGS Aktie
WKN: 861557 / ISIN: JP3368400002
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: SWCC SHOWA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SWCC SHOWA wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 128,36 JPY. Im Vorjahresquartal waren 21,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll SWCC SHOWA nach den Prognosen von 4 Analysten 63,56 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 60,44 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 535,58 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 385,69 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 261,20 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 237,86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
