SWCC SHOWA HOLDINGS Aktie

SWCC SHOWA HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861557 / ISIN: JP3368400002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 07:01:06

Ausblick: SWCC SHOWA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SWCC SHOWA wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 128,36 JPY. Im Vorjahresquartal waren 21,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll SWCC SHOWA nach den Prognosen von 4 Analysten 63,56 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 60,44 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 535,58 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 385,69 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 261,20 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 237,86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTDmehr Nachrichten

Analysen zu SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTDmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD 7 950,00 -0,75% SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen