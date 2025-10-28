Erste Schätzungen: SWCC SHOWA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SWCC SHOWA lässt sich voraussichtlich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SWCC SHOWA die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 128,36 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SWCC SHOWA 21,93 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,17 Prozent auf 63,56 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SWCC SHOWA noch 60,44 Milliarden JPY umgesetzt.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 535,58 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 385,69 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 261,20 Milliarden JPY, gegenüber 237,86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

