Syensqo Aktie
WKN DE: A3E1GW / ISIN: BE0974464977
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Syensqo SA-NV stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Syensqo SA-NV wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,24 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,55 Milliarden EUR – ein Minus von 5,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Syensqo SA-NV 1,63 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,71 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,050 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 6,39 Milliarden EUR, gegenüber 6,56 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Syensqo SA-NVmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Syensqo SA-NV stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Syensqo SA-NV veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Syensqo SA-NV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Syensqo SA-NV stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: Syensqo SA-NV informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Syensqo SA-NVmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Syensqo SA-NV
|69,52
|-0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.