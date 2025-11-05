Ausblick: Syensqo SA-NV stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Syensqo SA-NV wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,24 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,55 Milliarden EUR – ein Minus von 5,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Syensqo SA-NV 1,63 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,71 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,050 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 6,39 Milliarden EUR, gegenüber 6,56 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at