Sylvamo Corporation Registered Shs When Issued Aktie

WKN DE: A3CY7Z / ISIN: US8713321029

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Sylvamo legt Quartalsergebnis vor

Sylvamo äußert sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 13,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 835,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 965,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,78 USD, gegenüber 7,18 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 3,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,77 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
