Sysco Aktie
WKN: 859121 / ISIN: US8718291078
|
27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Sysco präsentiert Quartalsergebnisse
Sysco stellt am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,945 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sysco ein EPS von 0,820 USD je Aktie vermeldet.
12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,60 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Sysco für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 20,55 Milliarden USD aus.
Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,59 USD, gegenüber 3,73 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 84,44 Milliarden USD im Vergleich zu 81,37 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sysco Corp.
|
07:01
|Ausblick: Sysco präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.04.26
|S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sysco-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.04.26
|S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sysco von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Sysco stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
08.04.26
|S&P 500-Wert Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sysco von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.04.26
|S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sysco von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
30.03.26
|Handel in New York: Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)