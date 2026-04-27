Ausblick: Sysco präsentiert Quartalsergebnisse

Sysco stellt am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,945 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sysco ein EPS von 0,820 USD je Aktie vermeldet.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,60 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Sysco für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 20,55 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,59 USD, gegenüber 3,73 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 84,44 Milliarden USD im Vergleich zu 81,37 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at