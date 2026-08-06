T&D Holdings Aktie
WKN: A0B9FA / ISIN: JP3539220008
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: T&D legt Quartalsergebnis vor
T&D wird am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 79,16 JPY aus. Im letzten Jahr hatte T&D einen Gewinn von 73,35 JPY je Aktie eingefahren.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 800,00 Milliarden JPY gegenüber 835,19 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,21 Prozent.
Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 335,41 JPY im Vergleich zu 279,64 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 3.180,32 Milliarden JPY, gegenüber 3.147,29 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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