Ausblick: T Rowe Price Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

T Rowe Price Group äußert sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,54 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,64 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll T Rowe Price Group nach den Prognosen von 7 Analysten 1,88 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,79 Milliarden USD umgesetzt worden.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 9,47 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 9,15 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,34 Milliarden USD, gegenüber 7,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at