Taboola Aktie
WKN DE: A3CTML / ISIN: IL0011754137
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Taboola (Taboolacom) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Taboola (Taboolacom) veröffentlicht am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,001 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,63 Prozent auf 466,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 433,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,053 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,88 Milliarden USD, gegenüber 1,77 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
