Ausblick: Tactile Systems Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tactile Systems Technology wird am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,168 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tactile Systems Technology 0,210 USD je Aktie eingenommen.

Tactile Systems Technology soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,615 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,700 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 312,1 Millionen USD, gegenüber 293,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

