TAIYO YUDEN Aktie
WKN: 766631 / ISIN: US8740472027
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: TAIYO YUDEN legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TAIYO YUDEN präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,07 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 581,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 602,5 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD, gegenüber 0,490 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 2,35 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,24 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
