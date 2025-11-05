Ausblick: TAIYO YUDEN veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

TAIYO YUDEN wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 40,19 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TAIYO YUDEN noch ein Verlust pro Aktie von -22,010 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 90,65 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 4,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TAIYO YUDEN einen Umsatz von 86,72 Milliarden JPY eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 83,34 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 18,67 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 352,85 Milliarden JPY, gegenüber 341,44 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at