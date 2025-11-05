TAIYO YUDEN Aktie
WKN: 863428 / ISIN: JP3452000007
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: TAIYO YUDEN veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
TAIYO YUDEN wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 40,19 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TAIYO YUDEN noch ein Verlust pro Aktie von -22,010 JPY in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 90,65 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 4,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TAIYO YUDEN einen Umsatz von 86,72 Milliarden JPY eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 83,34 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 18,67 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 352,85 Milliarden JPY, gegenüber 341,44 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TAIYO YUDEN CO LTDmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: TAIYO YUDEN veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: TAIYO YUDEN stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: TAIYO YUDEN informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: TAIYO YUDEN legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.06.25
|Nikkei 225-Wert TAIYO YUDEN-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die TAIYO YUDEN-Dividendenauszahlung (finanzen.at)
|
06.05.25
|Ausblick: TAIYO YUDEN präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu TAIYO YUDEN CO LTDmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|TAIYO YUDEN CO LTD
|23,80
|-4,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.