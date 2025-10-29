Ausblick: TAL Education Group (A) Un zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TAL Education Group (A) Un wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.08.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,164 USD aus. Im letzten Jahr hatte TAL Education Group (A) Un einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 34,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 830,3 Millionen USD gegenüber 619,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,373 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,140 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,97 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,25 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at