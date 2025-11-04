Ausblick: Talen Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Talen Energy wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,87 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 9,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,16 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Talen Energy 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 715,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 34,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Talen Energy 1,09 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,55 USD, während im vorherigen Jahr noch 17,67 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,32 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,81 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at