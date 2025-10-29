Ausblick: Talkspace gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Talkspace wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,018 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Talkspace 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Talkspace soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 57,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,042 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 225,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 187,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at