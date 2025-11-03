Tanger Factory Outlet Centers Aktie

WKN: 886676 / ISIN: US8754651060

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Tanger Factory Outlet Centers stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tanger Factory Outlet Centers wird am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,247 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tanger Factory Outlet Centers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.

Tanger Factory Outlet Centers soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 137,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,917 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,880 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 548,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 526,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

