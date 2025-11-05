Target Hospitality Aktie
Ausblick: Target Hospitality stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Target Hospitality wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,057 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Target Hospitality noch 0,200 USD je Aktie eingenommen.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 10,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 95,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Target Hospitality für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 84,9 Millionen USD aus.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,270 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,700 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 313,1 Millionen USD, gegenüber 386,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
