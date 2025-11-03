Ausblick: Tarsus Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Tarsus Pharmaceuticals veröffentlicht am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,349 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,610 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Tarsus Pharmaceuticals nach den Prognosen von 6 Analysten 115,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 139,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,570 USD im Vergleich zu -3,070 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 429,5 Millionen USD, gegenüber 183,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at