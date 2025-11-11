TAT Technologies LtdShs Aktie

TAT Technologies LtdShs

WKN: 884632 / ISIN: IL0010827264

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: TAT Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TAT Technologies präsentiert in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,378 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll TAT Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 46,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,19 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,43 USD je Aktie, gegenüber 1,00 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 187,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 152,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

