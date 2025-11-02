Tata Global Beverages Aktie

WKN DE: A1C07B / ISIN: INE192A01025

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Tata Global Beverages zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tata Global Beverages wird am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen, dass Tata Global Beverages für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,58 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,78 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,30 Prozent auf 47,33 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Tata Global Beverages noch 42,14 Milliarden INR umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 16,44 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 13,06 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 195,15 Milliarden INR, gegenüber 175,59 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

