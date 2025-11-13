Ausblick: Tata Motors legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tata Motors präsentiert in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,95 INR gegenüber 9,72 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,92 Prozent auf 944,34 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Tata Motors noch 1.014,50 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 29,46 INR, während im vorherigen Jahr noch 78,80 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4.388,36 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4.376,07 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at