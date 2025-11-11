Tata Steel Aktie

WKN DE: A3DR4L / ISIN: INE081A01020

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Tata Steel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tata Steel wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,29 INR. Dies würde einem Zuwachs von 241,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tata Steel 0,670 INR je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 18 Analysten einen Zuwachs von 3,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 557,54 Milliarden INR gegenüber 539,05 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,57 INR im Vergleich zu 2,74 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 2.331,57 Milliarden INR, gegenüber 2.185,43 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Tata Steel Ltd Registered Shs

Tata Steel Ltd Registered Shs 181,10

