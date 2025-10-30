Tatva Chintan Pharma Chem Aktie
Ausblick: Tatva Chintan Pharma Chem gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tatva Chintan Pharma Chem wird am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 4,00 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tatva Chintan Pharma Chem ein EPS von -0,290 INR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Tatva Chintan Pharma Chem mit einem Umsatz von insgesamt 1,24 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 834,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 48,16 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,43 INR, während im vorherigen Jahr noch 2,44 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,95 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,82 Milliarden INR waren.
