Ausblick: Tbo Tek informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tbo Tek öffnet am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,76 INR. Im Vorjahresquartal waren 5,71 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Tbo Tek nach den Prognosen von 7 Analysten 5,43 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,51 Milliarden INR umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 26,09 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 21,73 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 24,85 Milliarden INR, gegenüber 17,37 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at