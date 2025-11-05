TCI Express Aktie
WKN DE: A2JKU8 / ISIN: INE586V01016
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: TCI Express präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TCI Express wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,40 INR gegenüber 6,49 INR im Vorjahresquartal.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,12 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,16 Milliarden INR aus.
Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 24,57 INR je Aktie, gegenüber 22,36 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 12,53 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 12,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TCI Express Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: TCI Express präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: TCI Express verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: TCI Express stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: TCI Express zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.05.25
|Ausblick: TCI Express vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu TCI Express Ltd Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|TCI Express Ltd Registered Shs
|688,05
|-0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.