Ausblick: TCI Express präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TCI Express wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,40 INR gegenüber 6,49 INR im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,12 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,16 Milliarden INR aus.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 24,57 INR je Aktie, gegenüber 22,36 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 12,53 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 12,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at