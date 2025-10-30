Ausblick: TDK stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TDK wird am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,218 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TDK ein EPS von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TDK in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,97 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,644 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,580 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,12 Milliarden USD, gegenüber 14,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at