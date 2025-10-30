Ausblick: TDK stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TDK stellt am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 32,74 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 24,29 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 4,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 594,65 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 570,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 96,39 JPY, gegenüber 88,10 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 2.264,60 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.204,81 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

