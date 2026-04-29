TechnipFMC Aktie
WKN DE: A2DJQK / ISIN: GB00BDSFG982
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: TechnipFMC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
TechnipFMC wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,565 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,24 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,52 Milliarden USD aus.
Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,93 USD je Aktie, gegenüber 2,30 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 22 Analysten durchschnittlich auf 10,68 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 9,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TechnipFMC PLC Registered Shs
|
29.04.26
|Ausblick: TechnipFMC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: TechnipFMC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: TechnipFMC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: TechnipFMC gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu TechnipFMC PLC Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|TechnipFMC PLC Registered Shs
|64,34
|-2,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: Wall Street im Plus -- ATX schließt leichter -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.