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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: TechnipFMC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TechnipFMC wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,565 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,24 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,52 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,93 USD je Aktie, gegenüber 2,30 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 22 Analysten durchschnittlich auf 10,68 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 9,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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