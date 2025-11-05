Ausblick: Tecnoglass legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tecnoglass wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 264,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 11,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 238,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,15 USD je Aktie, gegenüber 3,43 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,00 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 890,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at