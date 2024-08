Ausblick: Teekay Tankers vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Teekay Tankers präsentiert in der am 01.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

7 Analysten schätzen, dass Teekay Tankers für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,13 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,43 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Teekay Tankers in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 48,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 191,9 Millionen USD im Vergleich zu 370,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,28 USD im Vergleich zu 15,04 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 837,9 Millionen USD, gegenüber 1,36 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

