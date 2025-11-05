Tejon Ranch Aktie

WKN: 864891 / ISIN: US8790801091

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Tejon Ranch präsentiert Quartalsergebnisse

Tejon Ranch veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tejon Ranch noch ein Verlust pro Aktie von -0,070 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 9,5 Millionen USD – ein Minus von 12,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tejon Ranch 10,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,060 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,100 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 40,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 41,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Tejon Ranch CoShs 13,40 0,00% Tejon Ranch CoShs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

