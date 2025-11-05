Ausblick: Tejon Ranch präsentiert Quartalsergebnisse

Tejon Ranch veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tejon Ranch noch ein Verlust pro Aktie von -0,070 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 9,5 Millionen USD – ein Minus von 12,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tejon Ranch 10,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,060 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,100 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 40,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 41,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at