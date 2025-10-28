Telenor ASA Aktie
WKN: 592281 / ISIN: US87944W1053
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Telenor ASA (ADRS) präsentiert Quartalsergebnisse
Telenor ASA (ADRS) präsentiert am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,250 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Telenor ASA (ADRS) 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Telenor ASA (ADRS) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,03 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,888 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,24 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,05 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,43 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
