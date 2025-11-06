Telephone And Data Systems Aktie

WKN DE: A1JS1Q / ISIN: US8794338298

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Telephone And Data Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Telephone And Data Systems wird am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,119 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Telephone And Data Systems noch ein Verlust pro Aktie von -0,730 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Telephone And Data Systems mit einem Umsatz von insgesamt 309,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 74,70 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,366 USD, gegenüber -0,850 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,97 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,96 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Telephone And Data Systems Inc

Telephone And Data Systems Inc 38,49 -0,72%

