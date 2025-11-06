Ausblick: Telus legt Quartalsergebnis vor

Telus wird am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,264 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Telus noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 CAD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Telus in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,47 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 5,17 Milliarden CAD im Vergleich zu 5,04 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,00 CAD je Aktie, gegenüber 0,670 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 20,79 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 20,14 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

