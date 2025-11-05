Ausblick: Tempur Pedic International legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tempur Pedic International wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tempur Pedic International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,858 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,730 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 58,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,06 Milliarden USD gegenüber 1,30 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,57 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,16 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,46 Milliarden USD, gegenüber 4,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at