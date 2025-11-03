Ausblick: Tempus AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Tempus AI lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tempus AI die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,172 USD. Dies würde einen Gewinn von 62,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Tempus AI -0,460 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Tempus AI nach den Prognosen von 13 Analysten 328,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 81,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 180,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,677 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -4,600 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 1,26 Milliarden USD, gegenüber 693,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at