Ausblick: Tenaris legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tenaris wird am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,766 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tenaris noch ein Gewinn pro Aktie von 0,800 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 2,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,84 Milliarden USD gegenüber 2,92 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,55 USD im Vergleich zu 3,61 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 11,86 Milliarden USD, gegenüber 12,50 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at