Ausblick: Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A wird am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,47 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A ein EPS von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 17 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 8,24 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 978,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 32 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,68 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,600 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 35 Analysten von durchschnittlich 32,31 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 3,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at