Erste Schätzungen: Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A gibt voraussichtlich am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 1,47 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 17 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 8,22 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 978,7 Millionen USD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 33 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,65 CNY je Aktie, gegenüber 0,600 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 36 Analysten durchschnittlich auf 32,28 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 3,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

