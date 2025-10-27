Tenet Healthcare Aktie

WKN DE: A1J5US / ISIN: US88033G4073

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Tenet Healthcare zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tenet Healthcare stellt am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,34 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tenet Healthcare 4,89 USD je Aktie eingenommen.

17 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,26 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,66 USD im Vergleich zu 32,70 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 21,11 Milliarden USD, gegenüber 20,67 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Tenet Healthcare Corp 175,00 -5,91% Tenet Healthcare Corp

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

