Tenet Healthcare Aktie
WKN DE: A1J5US / ISIN: US88033G4073
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Tenet Healthcare zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tenet Healthcare stellt am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,34 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tenet Healthcare 4,89 USD je Aktie eingenommen.
17 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,26 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,66 USD im Vergleich zu 32,70 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 21,11 Milliarden USD, gegenüber 20,67 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tenet Healthcare Corpmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Tenet Healthcare zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Tenet Healthcare stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ausblick: Tenet Healthcare vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
07.07.25
|Erste Schätzungen: Tenet Healthcare präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Tenet Healthcare Corpmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Tenet Healthcare Corp
|175,00
|-5,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.