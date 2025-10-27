Ausblick: Tenet Healthcare zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tenet Healthcare stellt am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,34 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tenet Healthcare 4,89 USD je Aktie eingenommen.

17 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,26 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,66 USD im Vergleich zu 32,70 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 21,11 Milliarden USD, gegenüber 20,67 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at