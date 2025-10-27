Ternium Aktie
WKN DE: A0ESPU / ISIN: US8808901081
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Ternium zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ternium wird sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,786 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 293,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,200 USD erwirtschaftet wurden.
8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 4,01 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 9,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,77 USD im Vergleich zu -0,300 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 16,29 Milliarden USD, gegenüber 17,62 Milliarden USD im vorigen Jahr.
