Terumo Aktie

Terumo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YHJ7 / ISIN: US88156J1051

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Terumo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Terumo wird am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,163 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Terumo noch 0,130 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,18 Prozent auf 1,77 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,681 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,520 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,18 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

