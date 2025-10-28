Erste Schätzungen: Terumo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Terumo stellt voraussichtlich am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,163 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Terumo ein EPS von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,77 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 5,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Terumo einen Umsatz von 1,68 Milliarden USD eingefahren.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,681 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,18 Milliarden USD, gegenüber 6,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

