Ausblick: The Babcock Wilcox verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Babcock Wilcox wird am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,853 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,760 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The Babcock Wilcox in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 793,4 Millionen USD im Vergleich zu 672,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,71 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,07 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,11 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,70 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at