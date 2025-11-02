The Babcock & Wilcox Aktie
WKN DE: A14V4U / ISIN: US05605H1005
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: The Babcock Wilcox verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
The Babcock Wilcox wird am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,853 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,760 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The Babcock Wilcox in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 793,4 Millionen USD im Vergleich zu 672,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,71 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,07 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,11 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,70 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Babcock & Wilcox Co When Issuedmehr Nachrichten
|
02.11.25
|Ausblick: The Babcock Wilcox verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: The Babcock Wilcox veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: The Babcock Wilcox zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.25
|Erste Schätzungen: The Babcock Wilcox gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.05.25
|Ausblick: The Babcock Wilcox gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu The Babcock & Wilcox Co When Issuedmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|The Babcock & Wilcox Co When Issued
|184,05
|-0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.