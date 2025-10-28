Ausblick: The Chefs Warehouse veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

The Chefs Warehouse wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,418 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,94 Prozent erhöht. Damals waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 986,0 Millionen USD – ein Plus von 5,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Chefs Warehouse 931,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,32 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,06 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,79 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at