The GEO Group Aktie
WKN DE: A11662 / ISIN: US36162J1060
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: The GEO Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
The GEO Group präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,230 USD. Dies würde einem Zuwachs von 21,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem The GEO Group 0,190 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,16 Prozent auf 664,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The GEO Group noch 603,1 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,892 USD, gegenüber 0,220 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 2,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,42 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
