Ausblick: The Hanover Insurance Group präsentiert Quartalsergebnisse

The Hanover Insurance Group wird sich am 31.01.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 beendeten Quartals äußern.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,73 USD gegenüber -1,050 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll The Hanover Insurance Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,42 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,13 USD aus, während im Fiskalvorjahr 5,53 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,88 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 5,48 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at