Ausblick: The Hershey vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

The Hershey lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,07 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 4,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,12 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,02 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 10,92 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,51 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at