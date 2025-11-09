The Japan Steel Works LtdShs Aktie
WKN: 858684 / ISIN: JP3721400004
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: The Japan Steel Works verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
The Japan Steel Works äußert sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 59,64 JPY. Im Vorjahresquartal waren 32,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 64,09 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 5,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte The Japan Steel Works einen Umsatz von 60,68 Milliarden JPY eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 265,33 JPY, gegenüber 244,03 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 294,89 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 248,56 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|The Japan Steel Works LtdShs
|49,40
|0,82%
